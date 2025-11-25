PM MODI LIVE : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी LIVE - PM MODI LIVE FROM KURUKSHETRA
Published : November 25, 2025 at 4:47 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वीं बार हरियाणा आए हैं. कुरुक्षेत्र में ये उनका छठा दौरा है. सबसे पहले उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया. भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का निर्माण किया गया है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है. ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है. इसके बाद, वे महाभारत अनुभव केंद्र पहुंचे जो एक इमर्सिव एक्सपीरिएंशियल सेंटर है. यहां पर महाभारत के खास एपिसोड दिखाए जाते हैं, जो इसके हमेशा रहने वाले कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व को दिखाते हैं. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ‘स्वदेश दर्शन’ योजना के अंतर्गत अनुभव केंद्र को विकसित किया गया है. लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, दर्शन, इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत किया गया है. इसके बाद वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम पहुंचे हैं. इस दौरान, वे गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे. इसके लिए 155 एकड़ में अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशल गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और ब्रह्मसरोवर पर संध्याकालीन आरती में हिस्सा लेंगे.
