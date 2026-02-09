Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: पीएम मोदी आज छात्रों से कर रहे हैं सीधा संवाद, तनाव दूर करने का देंगे गुरुमंत्र - PM MODI LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 9, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : February 9, 2026 at 10:58 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा 2026 के नौवें संस्करण के दूसरे एपिसोड में छात्रों से संवाद कर रहे हैं. इस खास कार्यक्रम में वे कोयंबटूर (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), देवमोगरा (गुजरात), गुवाहाटी (असम) और नई दिल्ली के चुनिंदा छात्रों से जुड़े हैं. जहां बोर्ड परीक्षाओं के निकट आने पर वे परीक्षा संबंधी तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रभावी तैयारी के टिप्स साझा करेंगे. प्रधानमंत्री न केवल छात्रों के कठिन प्रश्नों का समाधान देंगे, बल्कि सोशल मीडिया के दौर में पढ़ाई के साथ संतुलन बनाए रखने का भी व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. इस साल परीक्षा पे चर्चा 2026 नए तरीके और नई जगहों के साथ हो रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा 2026 के नौवें संस्करण के दूसरे एपिसोड में छात्रों से संवाद कर रहे हैं. इस खास कार्यक्रम में वे कोयंबटूर (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), देवमोगरा (गुजरात), गुवाहाटी (असम) और नई दिल्ली के चुनिंदा छात्रों से जुड़े हैं. जहां बोर्ड परीक्षाओं के निकट आने पर वे परीक्षा संबंधी तनाव कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रभावी तैयारी के टिप्स साझा करेंगे. प्रधानमंत्री न केवल छात्रों के कठिन प्रश्नों का समाधान देंगे, बल्कि सोशल मीडिया के दौर में पढ़ाई के साथ संतुलन बनाए रखने का भी व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. इस साल परीक्षा पे चर्चा 2026 नए तरीके और नई जगहों के साथ हो रहा है.