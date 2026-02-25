प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के इजराइल दौरे पर हैं. वे इजराइली संसद नेसेट को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी. नेसेट को संबोधित करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है. इजराइली संसद में पहुंचने पर सांसदों ने मोदी का खड़े होकर स्वागत किया और मोदी-मोदी के जमकर नारे लगाए. पीएम मोदी से पहले इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी इजराइल के ग्रेट फ्रेंड हैं. इजराइली पीएम ने कहा कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है. उन्होंने मोदी को दुनिया का सम्मानित नेता बताया. इससे पहले नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया. इस दौरान राष्ट्रगान की धुन के साथ पीएम का स्वागत किया गया.