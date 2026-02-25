प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजराइल से Live... - PM MODI LIVE FROM ISRAEL
Published : February 25, 2026 at 9:31 PM IST
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजराइल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. अपनी इस यात्रा के दौरान वह अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वार्ता करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की संसद से अपना संबोधन दे रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी होने वाला आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के डर के रहते आए हैं. उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है. देखिए पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं...
