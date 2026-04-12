पिछले साल अक्टूबर में, जब उत्तर बंगाल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और आपदाएं आईं, तो कोलकाता में तृणमूल के नेता और मंत्री जश्न में डूबे हुए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनावी रैली के दौरान यह मुद्दा उठाया और टीएमसी की कड़ी आलोचना की. रविवार को सिलीगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब उत्तर बंगाल के लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशान थे, तब तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री कोलकाता में त्योहार मनाने में व्यस्त थे." साथ ही, मोदी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर, तृणमूल सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा से भी समझौता कर रही है.

पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में भी बात की और तृणमूल पर तीखा हमला किया, और अपनी आलोचना "टुकड़े-टुकड़े गैंग" के मुद्दे पर केंद्रित की. उन्होंने कहा, "सिलीगुड़ी कॉरिडोर न केवल पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है. अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तृणमूल ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है. 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ने की धमकी दी थी और पूर्वोत्तर को अलग करने की वकालत की थी; फिर भी, यही वह ग्रुप है जिसे तृणमूल पनाह देती है और खुश करती है. तृणमूल संसद में भी उन्हें अपना समर्थन देती है."