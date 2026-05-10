ETV Bharat / Videos

पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बताया परजीवी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके को धोखा देने का लगाया आरोप - PM MODI TARGETS CONGRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 9:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पीएम मोदी रविवार से तीन राज्यों के दौरे पर हैं. अपने दौरे की पहली कड़ी में पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस को परजीवी राजनीतिक शक्ति करार दिया. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तमिलनाडु में अपने पुराने सहयोगी डीएमके से गद्दारी करने का आरोप लगाया.  

कर्नाटक कांग्रेस में मची अंदरुनी खींचतान पर पीएम ने कहा कि इसकी वजह से पार्टी राज्य को बेहतर प्रशासन नहीं दे पाई. पीएम ने कांग्रेस पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, अदालतों और संवैधानिक प्रक्रिया को नकारने का आरोप लगाया.  

हाल में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे को पीएम मोदी ने बीजेपी पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया. 

पीएम मोदी रविवार से तीन राज्यों के दौरे पर हैं. अपने दौरे की पहली कड़ी में पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस को परजीवी राजनीतिक शक्ति करार दिया. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तमिलनाडु में अपने पुराने सहयोगी डीएमके से गद्दारी करने का आरोप लगाया.  

कर्नाटक कांग्रेस में मची अंदरुनी खींचतान पर पीएम ने कहा कि इसकी वजह से पार्टी राज्य को बेहतर प्रशासन नहीं दे पाई. पीएम ने कांग्रेस पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, अदालतों और संवैधानिक प्रक्रिया को नकारने का आरोप लगाया.  

हाल में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे को पीएम मोदी ने बीजेपी पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN BENGLURU
पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
डीएमके धोखा देने का आरोप
आर्ट ऑफ लिविंग
PM MODI TARGETS CONGRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

हरियाली की अलख जगा रहे बिस्वनाथ प्रधान

हरियाली की अलख जगा रहे बिस्वनाथ प्रधान, स्कूल के प्यून ने लगा डाले 5 लाख पेड़

May 10, 2026 at 9:20 PM IST
पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक

पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक! बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिलीं जिलेटिन की दो छड़ें

May 10, 2026 at 8:00 PM IST
9 मंत्रियों ने भी ली शपथ

विजय बने तमिलनाडु के नए सीएम, 9 मंत्रियों ने भी ली शपथ, 200 यूनिट फ्री बिजली के आदेश पर किए हस्ताक्षर

May 10, 2026 at 6:24 PM IST
TVK प्रमुख विजय कल लेगें CM पद की शपथ

TVK प्रमुख विजय कल लेंगे CM पद की शपथ: VCK से मिला समर्थन, राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा

May 9, 2026 at 9:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.