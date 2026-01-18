पश्चिम बंगाल के सिंगूर में पीएम मोदी ने प्रदेश की ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर कोई तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के ‘महाजंगल राज’ को खत्म करना चाहता है. पीएम ने कहा कि बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के ‘कुशासन’ से तंग आ चुके हैं और पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं. हमें पश्चिम बंगाल और देश के विकास के लिए वंदे मातरम् को मंत्र बनाना होगा.

आगे पीएम मोदी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आई, तो राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा और सिंडिकेट राज खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा, "यहां के कॉलेजों में रेप और हिंसा को रोकने के लिए, भाजपा को सत्ता में लाना होगा. आपका एक वोट यह पक्का करेगा कि संदेशखाली जैसी घटनाएं इस राज्य में दोबारा नहीं होंगी.

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. साथ ही कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली तीन अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.