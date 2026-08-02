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पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, बोले- युवा नशे और लत के खतरों को समझें और सतर्क रहें - DRUG ADDICTION

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नशे के खिलाफ अभियान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 9:14 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है. नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने इसके खतरे से युवाओं को आगाह किया. आज के कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के अलावा 28 हजार स्थानों से एक करोड़ से ज्यादा युवा ऑनलाइन जुड़े. प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स की तस्करी को पड़ोसी देश पाकिस्तान का आतंक प्रेरित एजेंडा करार दिया और इससे बचने की सलाह दी.  

पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल को लॉन्च किया और युवाओं को नशा-मुक्त भारत बनाने के मिशन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की. यह अभियान विकसित भारत 2047के लक्ष्य से प्रेरित है.  

नशा मुक्त युवा अभियान के तहत अगले 100 रविवार 100 मजबूत कदम उठाए जाएंगे. इसके तहत स्पोर्ट्स इवेंट, वॉकथॉन, मेडिटेशन सेशन, कल्चरल प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे. इस मूवमेंट के जरिए सरकार देश के युवाओं तक हेल्दी और ड्रग फ्री समाज बनाने के संदेश के पहुंचाना चाहती है और ये युवाओं की एक्टिव भागीदारी से ही संभव है.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है. नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने इसके खतरे से युवाओं को आगाह किया. आज के कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के अलावा 28 हजार स्थानों से एक करोड़ से ज्यादा युवा ऑनलाइन जुड़े. प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स की तस्करी को पड़ोसी देश पाकिस्तान का आतंक प्रेरित एजेंडा करार दिया और इससे बचने की सलाह दी.  

पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल को लॉन्च किया और युवाओं को नशा-मुक्त भारत बनाने के मिशन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की. यह अभियान विकसित भारत 2047के लक्ष्य से प्रेरित है.  

नशा मुक्त युवा अभियान के तहत अगले 100 रविवार 100 मजबूत कदम उठाए जाएंगे. इसके तहत स्पोर्ट्स इवेंट, वॉकथॉन, मेडिटेशन सेशन, कल्चरल प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे. इस मूवमेंट के जरिए सरकार देश के युवाओं तक हेल्दी और ड्रग फ्री समाज बनाने के संदेश के पहुंचाना चाहती है और ये युवाओं की एक्टिव भागीदारी से ही संभव है.  

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