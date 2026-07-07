ETV Bharat / Videos

PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर बड़ी डील की उम्मीद, ब्रह्मोस मिसाइल के बदले रेयर अर्थ मिनरल्स पर हो सकती है साझेदारी - INDO PACIFIC

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PM Modi Indonesia visit 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर सहमति बन सकती है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,500 से 3,800 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके साथ ही पनडुब्बी तकनीक और नौसैनिक सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है. बदले में भारत इंडोनेशिया से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है. यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों देशों के सहयोग को नई मजबूती दे सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर सहमति बन सकती है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,500 से 3,800 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके साथ ही पनडुब्बी तकनीक और नौसैनिक सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है. बदले में भारत इंडोनेशिया से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है. यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों देशों के सहयोग को नई मजबूती दे सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BRAHMOS DEAL
RARE EARTH MINERALS
INDIA INDONESIA
INDO PACIFIC
PM MODI INDONESIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Ram Mandir donation controversy

राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक: चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार, दान गिनती व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव

July 7, 2026 at 1:19 PM IST
खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी

खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ लगे हिंसक नारे, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'एक झटके में खत्म कर सकते हैं ईरानी नेतृत्व'

July 6, 2026 at 11:00 PM IST
अमरनाथ गुफा में तेजी से पिघला हिमलिंग

अमरनाथ गुफा में तेजी से पिघला हिमलिंग, 7 फीट से घटकर करीब 1 फीट रह गया बाबा बर्फानी

July 6, 2026 at 10:51 PM IST
यूक्रेन पर रूस का हमला

यूक्रेन पर रूस का हमला: NATO समिट से पहले दागीं मिसाइलें

July 6, 2026 at 9:19 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.