PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर बड़ी डील की उम्मीद, ब्रह्मोस मिसाइल के बदले रेयर अर्थ मिनरल्स पर हो सकती है साझेदारी - INDO PACIFIC
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Published : July 7, 2026 at 1:20 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर सहमति बन सकती है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,500 से 3,800 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके साथ ही पनडुब्बी तकनीक और नौसैनिक सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है. बदले में भारत इंडोनेशिया से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है. यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों देशों के सहयोग को नई मजबूती दे सकती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर सहमति बन सकती है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,500 से 3,800 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके साथ ही पनडुब्बी तकनीक और नौसैनिक सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है. बदले में भारत इंडोनेशिया से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है. यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों देशों के सहयोग को नई मजबूती दे सकती है.