रायपुर: पीएम मोदी रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं. इस संग्रहालय में आदिवासियों का जनजीवन, जान नायकों की गौरव गाथा, लोक संस्कृति को नवीन तकनीक के साथ वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाने में स्थानीय कलाकारों के साथ ओडिशा और कोलकाता के कलाकार भी शामिल हैं. इसमें कुल 16 गैलरी बनाई गई है जिसमें राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके आंदोलन के बारे में जानकारी दी जा रही है. इस आदिवासी संग्रहालय में बहुत सारी चीज अत्याधुनिक तरीके से तैयार की जा रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से संग्रहालय में कैमरा लगाया गया है, जिसमें कई ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसमें कैमरे के सामने खड़े होने पर आपकी पूरी वेशभूषा आदिवासियों की तरह हो जाएगी.