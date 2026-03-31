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PM मोदी ने कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया, 3300 करोड़ के सेमीकॉन प्लांट की सौगात - SAMRTA SMAPRATI MUSEUM

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सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 7:44 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महावीर जयंती के मौके पर गांधीनगर में महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर स्थित कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया. अशोक के पोते सम्राट संप्रति के नाम पर रखे गए इस संग्रहालय में जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है. उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी. आज हम उनको सुधार कर रहे हैं. इस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साणंद जीआईडीसी में केनेस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया. इस मौके पर सीए भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे. इस प्लांट का उद्घाटन 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत एक बड़ा कदम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महावीर जयंती के मौके पर गांधीनगर में महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर स्थित कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया. अशोक के पोते सम्राट संप्रति के नाम पर रखे गए इस संग्रहालय में जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है. उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी. आज हम उनको सुधार कर रहे हैं. इस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साणंद जीआईडीसी में केनेस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया. इस मौके पर सीए भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे. इस प्लांट का उद्घाटन 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत एक बड़ा कदम है.

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