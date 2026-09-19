'कार्बन उत्सर्जन का ठीकरा विकासशील देशों पर फोड़ना गलत', NGT के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में PM मोदी का बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' थीम पर आयोजित इस खास सम्मेलन में पीएम मोदी ने कार्बन उत्सर्जन और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दुनिया को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से प्रकृति के मामले में दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी अक्सर विकासशील देशों पर गलत तरीके से डाल दी जाती है.

सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत के नॉन फॉसिल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों पर भी जोर दिया. इस कार्यक्रम में 17 देशों के जजों और न्यायिक प्रतिनिधियों के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और NGT चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी भावी चुनौतियों को लेकर पीएम मोदी के पूरे संबोधन को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.