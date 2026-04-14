ETV Bharat / Videos

LIVE: पीएम मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया शुभारंभ, 2.5 घंटे में होगा सफर - PM MODI PUBLIC RALLY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पीएम मोदी लाइव (ETV Bharat Graphics)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 14, 2026 at 1:45 PM IST

|

Updated : April 14, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-लेन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है. लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा. दिलचस्प बात ये है कि इस एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर शामिल है, जो राजाजी नेशनल पार्क से गुजरता है.  यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर यूपी के बागपत, शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक है. इसमें कारों के लिए अधिकतम गति 100 किमी/घंटा निर्धारित की गई है. इसमें 113 अंडरपास, 10 बड़े पुल और डाटकाली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग शामिल है. राजाजी नेशनल पार्क में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास बनाए गए हैं. रास्ते में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 से 14 साइड एमिनिटी केंद्र विकसित किए गए हैं. यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के साथ-साथ चारधाम यात्रा को भी जोड़ता है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-लेन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर दिया है. लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटाकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा. दिलचस्प बात ये है कि इस एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर शामिल है, जो राजाजी नेशनल पार्क से गुजरता है.  यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर यूपी के बागपत, शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक है. इसमें कारों के लिए अधिकतम गति 100 किमी/घंटा निर्धारित की गई है. इसमें 113 अंडरपास, 10 बड़े पुल और डाटकाली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग शामिल है. राजाजी नेशनल पार्क में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास बनाए गए हैं. रास्ते में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 से 14 साइड एमिनिटी केंद्र विकसित किए गए हैं. यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के साथ-साथ चारधाम यात्रा को भी जोड़ता है. 

Last Updated : April 14, 2026 at 2:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ROADSHOW IN DEHRADUN
पीएम मोदी जनसभा लाइव
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे
PM MODI PUBLIC RALLY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttarakhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

PM Narendra Modi addresses Israel Parliament

LIVE इजरायल की संसद से पीएम मोदी का संबोधन

February 25, 2026 at 9:29 PM IST
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025, सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को बड़ा सम्मान

November 16, 2025 at 6:50 PM IST
JAGANNATH RATH YATRA 2024

जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा: गुंडिचा मंदिर से महाप्रभु, बलभद्र और सुभद्रा के रथों की बहुड़ा यात्रा Live - JAGANNATH RATH YATRA 2024

July 15, 2024 at 9:15 AM IST
JAGANNATH RATHYATRA

LIVE: जगन्नाथ पुरी रथयात्रा का दूसरा दिन, आज गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल - JAGANNATH PURI RATHYATRA 2024

July 8, 2024 at 9:34 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.