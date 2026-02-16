ETV Bharat / Videos

इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026: पीएम मोदी ने किया इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन - AI IMPACT EXPO 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया. यह एक्सपो इंडिया AI इंपैक्ट समिट के साथ 20 फरवरी तक चलेगा. उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एग्जीबिशन में अलग-अलग पैवेलियन का दौरा किया, जहां विभिन्न क्षेत्र के AI से जुड़े एप्लीकेशन की प्रदर्शन लगाई गई.  पीएम मोदी ने वहां स्टार्टअप, रिसर्चर्स और टेक्नोक्रेट से बात की.    

इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो में 600 से ज्यादा हाई-पोटेंशियल स्टार्टअप और 13 पैवेलियन अपने AI इकोसिस्टम का प्रदर्शन कर रहे हैं. एक्सपो में हेल्थ सेक्टर से लेकर शिक्षा, लॉजिस्टिक से लेकर इंफोर्मेशन के क्षेत्र में भारत में AI के जरिए क्या-क्या बदलाव की तैयारी है, सब कुछ दिखाया गया है.  

दुनियाभर की नजरें  इंडिया AI इंपैक्ट समिट पर है, जहां दुनियाभर के हाई प्रोफाइल AI टेक्नोक्रैट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और ग्लोबल लीडर्स जुट रहे हैं, जिसमें AI की मौजूद स्थिति, उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पर चर्चा होगी. इस समिट की थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जहां AI के मानव केंद्रित उपयोग के लिए रणनीति बनेगी. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया. यह एक्सपो इंडिया AI इंपैक्ट समिट के साथ 20 फरवरी तक चलेगा. उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एग्जीबिशन में अलग-अलग पैवेलियन का दौरा किया, जहां विभिन्न क्षेत्र के AI से जुड़े एप्लीकेशन की प्रदर्शन लगाई गई.  पीएम मोदी ने वहां स्टार्टअप, रिसर्चर्स और टेक्नोक्रेट से बात की.    

इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो में 600 से ज्यादा हाई-पोटेंशियल स्टार्टअप और 13 पैवेलियन अपने AI इकोसिस्टम का प्रदर्शन कर रहे हैं. एक्सपो में हेल्थ सेक्टर से लेकर शिक्षा, लॉजिस्टिक से लेकर इंफोर्मेशन के क्षेत्र में भारत में AI के जरिए क्या-क्या बदलाव की तैयारी है, सब कुछ दिखाया गया है.  

दुनियाभर की नजरें  इंडिया AI इंपैक्ट समिट पर है, जहां दुनियाभर के हाई प्रोफाइल AI टेक्नोक्रैट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और ग्लोबल लीडर्स जुट रहे हैं, जिसमें AI की मौजूद स्थिति, उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पर चर्चा होगी. इस समिट की थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जहां AI के मानव केंद्रित उपयोग के लिए रणनीति बनेगी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो 2026
AI IMPACT EXPO 2026
INDIA AI IMPACT SUMMIT
इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026
AI IMPACT EXPO 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Aiyar attack on Congress leaders

'पवन खेड़ा तोता', राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में साधा निशाना, मणिशंकर अय्यर का तीखा प्रहार

February 16, 2026 at 10:50 PM IST
88 दिनों बाद आंगनवाड़ी आए बच्चे

केंद्रापाड़ा में आंगनवाड़ी सहायिका पर विवाद खत्म, 88 दिनों बाद आंगनवाड़ी केंद्र आए बच्चे

February 16, 2026 at 10:30 PM IST
दिल्ली पुलिस का 79वां स्थापना दिवस

दिल्ली पुलिस का 79वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अभेद्य दुर्ग बनेगी दिल्ली पुलिस

February 16, 2026 at 9:39 PM IST
Sabarimala Temple Entry Case

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल से सबरीमला मामले पर करेगी सुनवाई

February 16, 2026 at 8:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.