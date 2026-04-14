उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक दिन रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. इसके साथ ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की औपचारिक रूप से आवाजाही भी शुरू हो गई. पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेस वे को विकास को गति देने वाला बताया.

इसे दून-दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम भी जाना जाता है. इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी 6 घंटे से सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगी. एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. इसके बाद उन्होंने देहरादून में पांच किलोमीटर का रोडशो किया. पीएम मोदी ने देशवासियों को इस प्रोजेक्ट के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे टूरिज्म का विकास होगा. इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी.