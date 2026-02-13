ETV Bharat / Videos

पीएम मोदी ने दिल्ली में 'सेवा तीर्थ' का किया उद्घाटन, बोले- "आज हम नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं" - PM MODI INAUGURATES SEVA TEERTH

पीएम मोदी ने 'सेवा तीर्थ' का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 8:39 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 9:54 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हम सब एक नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं. 13 फरवरी का यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नई शुरुआत का गवाह बन रहा है." पीएम मोदी ने कहा कि," साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण भारत को सदियों तक औपनिवेशिक गुलामी में रखने के उद्देश्य से किया गया था. आज हम सब 'विकसित भारत' को पाने के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं हमें अपने लक्ष्यों को पाने का ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि " मैं गर्व से कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, न कि किसी सम्राट की आकांक्षाओं को. उन्होंने कहा कि ये सौ साल पुरानी इमारतें जर्जर हो रही थीं, इनमें जगह और सुविधाओं की कमी थी; ये एक नए राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थीं ". साथ ही उन्होंने कहा कि "विकसित भारत की इस यात्रा में औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ना जरूरी है" . बता दें कि सेवा तीर्थ में PMO , राष्ट्रीय सचिवालय परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं. इसके अलावा कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और फैमिली वेलफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, शिक्षा, कल्चर, लॉ और जस्टिस, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, और ट्राइबल अफेयर्स जैसे कई मंत्रालय होंगे.

