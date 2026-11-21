प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन किया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के नाम पर इस पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है. वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 21 विभागों की कुल 227 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन योजनाओं की कुल लागत 34,470 करोड़ रुपये से अधिक है. विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं को बिहार के विकास, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.