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इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की ‘मेलोडी’ टॉफी…वीडियो हुआ वायरल - PM MODI ITALY VISIT

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India Italy Relations (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 4:39 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट कर सभी का ध्यान खींच लिया. मेलोनी ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया, जिसमें पीएम मोदी उन्हें मेलोडी टॉफी का पैकेट देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मेलोनी कहती हैं कि पीएम मोदी उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, जिस पर मोदी मुस्कुराते हुए “मेलोडी” कहते हैं और दोनों हंस पड़ते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं. इस दौरान दोनों नेताओं ने डिनर किया, रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट कर सभी का ध्यान खींच लिया. मेलोनी ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया, जिसमें पीएम मोदी उन्हें मेलोडी टॉफी का पैकेट देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मेलोनी कहती हैं कि पीएम मोदी उनके लिए गिफ्ट लाए हैं, जिस पर मोदी मुस्कुराते हुए “मेलोडी” कहते हैं और दोनों हंस पड़ते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं. इस दौरान दोनों नेताओं ने डिनर किया, रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की.

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