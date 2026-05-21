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5 देशों का दौरा पूरा कर लौटे पीएम मोदी…इटली के साथ रणनीतिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार - PM MODI

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PM Narendra Modi five nation foreign tour (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 4:43 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं. इस दौरे में इटली सबसे अहम पड़ाव रहा, जहां पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह दौरा भारत-इटली संबंधों को नई गति देने वाला साबित हुआ है. दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, ऊर्जा संकट और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी बातचीत की. इटली पहले से भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है और अब निवेश व तकनीकी सहयोग को और विस्तार देने की तैयारी चल रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं. इस दौरे में इटली सबसे अहम पड़ाव रहा, जहां पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह दौरा भारत-इटली संबंधों को नई गति देने वाला साबित हुआ है. दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, ऊर्जा संकट और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी बातचीत की. इटली पहले से भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है और अब निवेश व तकनीकी सहयोग को और विस्तार देने की तैयारी चल रही है.

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