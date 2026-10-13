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विरोध प्रदर्शनों से डरते हैं पीएम मोदी, पूरा देश जंतर-मंतर बन जाएगा: अभिजीत दिपके

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अभिजीत दिपके का पीएम मोदी पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2026 at 9:41 PM IST

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 देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव आयोग की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और दिल्ली में 'इंडिया ब्लॉक' के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक माहौल गरमा रहा है. इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया है कि सरकार को विरोध की खास जगह से नहीं, बल्कि जनता के विरोध में उठने के विचार से डर लगता है. दिपके ने जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल की सूची से हटाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर-मंतर को लिस्ट से हटाने से विरोध रुक जाएगा, तो वह गलत हैं. जंतर-मंतर दिल्ली में सिर्फ एक जगह नहीं है; यह विरोध और प्रतिरोध का प्रतीक है. इसलिए, किसी एक जगह पर रोक लगाने से विरोध की आवाज नहीं दब सकती.

 देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव आयोग की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और दिल्ली में 'इंडिया ब्लॉक' के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक माहौल गरमा रहा है. इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया है कि सरकार को विरोध की खास जगह से नहीं, बल्कि जनता के विरोध में उठने के विचार से डर लगता है. दिपके ने जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल की सूची से हटाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर-मंतर को लिस्ट से हटाने से विरोध रुक जाएगा, तो वह गलत हैं. जंतर-मंतर दिल्ली में सिर्फ एक जगह नहीं है; यह विरोध और प्रतिरोध का प्रतीक है. इसलिए, किसी एक जगह पर रोक लगाने से विरोध की आवाज नहीं दब सकती.

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