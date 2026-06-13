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PM मोदी का मिशन यूरोप शुरू… फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 समिट में भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन - PM MODI EUROPE VISIT

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Prime Minister Narendra Modi Europe Tour (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 6:08 PM IST

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प्रधानमंत्री मोदी ने अपने महत्वपूर्ण यूरोप दौरे की शुरुआत कर दी है, जिसमें फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 शिखर सम्मेलन शामिल हैं. फ्रांस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से होगी, जहां रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है. दोनों नेता ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी Slovakia का दौरा करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. यहां व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग पर बातचीत होगी. दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री G7 समिट और पेरिस में आयोजित विवाटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत की वैश्विक भूमिका और नवाचार क्षमता को प्रमुखता मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने महत्वपूर्ण यूरोप दौरे की शुरुआत कर दी है, जिसमें फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 शिखर सम्मेलन शामिल हैं. फ्रांस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से होगी, जहां रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है. दोनों नेता ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी Slovakia का दौरा करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. यहां व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग पर बातचीत होगी. दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री G7 समिट और पेरिस में आयोजित विवाटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत की वैश्विक भूमिका और नवाचार क्षमता को प्रमुखता मिलेगी.

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