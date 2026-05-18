यूरोप को मोदी का बड़ा संदेश…भारत बनेगा दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग और टेक हब? - PM MODI EUROPE CEOS
Published : May 18, 2026 at 4:10 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के गोथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) को संबोधित करते हुए यूरोपीय कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की. बैठक में वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, एयरबस, वोल्वो, SAP और शेल जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. पीएम मोदी ने टेलीकॉम, AI, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर को भारत-यूरोप सहयोग के प्रमुख क्षेत्र बताया. उन्होंने भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को “मदर ऑफ ऑल डील्स” कहा और भारत को भरोसेमंद ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर बताया. मोदी ने GST, PLI स्कीम, टैक्स सुधार और FDI लिबरलाइजेशन जैसे आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए भारत को लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन बताया.
