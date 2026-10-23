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राहुल गांधी पर पीएम मोदी का सीधा हमला, कहा- कांग्रेस अपने नेता को बार-बार लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें कर चुकी है

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राहुल गांधी पर पीएम मोदी का सीधा हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2026 at 12:48 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दुनिया एक नई व्यवस्था की तलाश कर रही है तब कुछ लोग भारत में 'अव्यवस्था' का सपना देख रहे हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक साल में श्रीहरिकोटा से इतने रॉकेट लॉन्च नहीं होते, जितने कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें करती है. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 'अपने परिवार को नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. अंगूर खट्टे हैं, और कांग्रेस अब खुद ही अंगूर काटने की कोशिश कर रही है. परिवार अब कांग्रेस पर बोझ बन गया है.'  

किसी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए गए असली सिविल मूवमेंट को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है, जो 'ब्रेन नक्सलियों' के असर में एक पॉलिटिकल पैरासाइट बन गई है, जिन्होंने उसकी आजाद सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी I.N.D.I.A. ब्लॉक ने पिछले दो हफ़्ते में नेशनल कैपिटल और देश के दूसरे हिस्सों में अलग-अलग प्रोटेस्ट किए हैं. वे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दुनिया एक नई व्यवस्था की तलाश कर रही है तब कुछ लोग भारत में 'अव्यवस्था' का सपना देख रहे हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक साल में श्रीहरिकोटा से इतने रॉकेट लॉन्च नहीं होते, जितने कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें करती है. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 'अपने परिवार को नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. अंगूर खट्टे हैं, और कांग्रेस अब खुद ही अंगूर काटने की कोशिश कर रही है. परिवार अब कांग्रेस पर बोझ बन गया है.'  

किसी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए गए असली सिविल मूवमेंट को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है, जो 'ब्रेन नक्सलियों' के असर में एक पॉलिटिकल पैरासाइट बन गई है, जिन्होंने उसकी आजाद सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी I.N.D.I.A. ब्लॉक ने पिछले दो हफ़्ते में नेशनल कैपिटल और देश के दूसरे हिस्सों में अलग-अलग प्रोटेस्ट किए हैं. वे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं.

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