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इटली में मेलोनी ने बनाया सबसे लंबे समय तक PM रहने का रिकॉर्ड, 'मित्र' नरेंद्र मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई

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मेलोनी ने बनाया सबसे लंबे समय तक PM रहने का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 11:03 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर मेलोनी को अपनी 'मित्र' बताते हुए उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को इटली के लोगों के उनके नेतृत्व पर अटूट विश्वास का प्रतीक बताया है.

बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने लगातार 1413 दिन सत्ता में रहकर इटली गणराज्य (1946) के बाद से किसी एक कैबिनेट का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है. उन्होंने पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी के 1412 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मेलोनी 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर मेलोनी को अपनी 'मित्र' बताते हुए उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को इटली के लोगों के उनके नेतृत्व पर अटूट विश्वास का प्रतीक बताया है.

बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने लगातार 1413 दिन सत्ता में रहकर इटली गणराज्य (1946) के बाद से किसी एक कैबिनेट का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है. उन्होंने पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी के 1412 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मेलोनी 22 अक्टूबर 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं.

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