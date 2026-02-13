ETV Bharat / Videos

बांग्लादेश संसदीय चुनाव में BNP की शानदार जीत: पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, बोले- प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ है भारत - PM MODI CONGRATES TARIQUE RAHMAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बांग्लादेश संसदीय चुनाव में BNP की शानदार जीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को जबर्दस्त जीत मिली है. पार्टी के मुखिया तारिक रहमान के मुताबिक, 299 सीटों के लिए हुए चुनाव में पार्टी को 209 सीटें मिली हैं. इस जीत पर उन्हें दुनियाभर से बधाई मिल रही है. पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है. सोशल मीडिया X पर पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में BNP को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है.  

आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश को सहयोग करता रहेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद करता है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं. उधर, बीएनपी ने चुनाव परिणाम को मान्यता देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है. BNP चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरूल इस्लाम खान ने उम्मीद जताई कि नई सरकार में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश में यह पहला और बड़ा चुनाव था. बीएनपी के तारिक रहमान करीब 17 साल के बाद स्वदेश लौटे और सत्ता में जोरदार वापसी की.

बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को जबर्दस्त जीत मिली है. पार्टी के मुखिया तारिक रहमान के मुताबिक, 299 सीटों के लिए हुए चुनाव में पार्टी को 209 सीटें मिली हैं. इस जीत पर उन्हें दुनियाभर से बधाई मिल रही है. पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है. सोशल मीडिया X पर पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में BNP को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है.  

आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बांग्लादेश को सहयोग करता रहेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद करता है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं. उधर, बीएनपी ने चुनाव परिणाम को मान्यता देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है. BNP चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरूल इस्लाम खान ने उम्मीद जताई कि नई सरकार में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश में यह पहला और बड़ा चुनाव था. बीएनपी के तारिक रहमान करीब 17 साल के बाद स्वदेश लौटे और सत्ता में जोरदार वापसी की.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI CONGRATES TARIQUE RAHMAN
बांग्लादेश में BNP की जीत
बांग्लादेश में संसदीय चुनाव
BNP के तारिक रहमान
PM MODI CONGRATES TARIQUE RAHMAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख देता आर्चरी सेंटर

आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख देता क्योंझर का आर्चरी सेंटर

February 12, 2026 at 10:53 PM IST
114 नए राफेल जेट खरीदेगा भारत

114 नए राफेल जेट खरीदेगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने 3.25 लाख करोड़ के सौदे को दी मंजूरी

February 12, 2026 at 10:52 PM IST
Bangladesh election

बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार ?, मतदान के बाद मतगणना जारी

February 12, 2026 at 10:31 PM IST
फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 'बदला हुआ टाइटल बताए बिना फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे'

February 12, 2026 at 8:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.