पीएम मोदी ने की पुतिन के घर पर 'हमले' की निंदा - PM MODI CONDEMNED

पीएम मोदी ने की पुतिन के घर पर 'हमले' की निंदा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 7:45 PM IST

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों से बहुत चिंतित हूं. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि दुश्मनी खत्म करने और शांति लाने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशें ही सबसे सही रास्ता हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने  एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम सभी संबंधित लोगों से गुजारिश करते हैं कि वे इन शांति की कोशिशों पर ध्यान दें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे ये कमजोर पड़ें.

रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को के दावों को खारिज कर दिया है. जेलेंस्की ने मॉस्को पर आरोप लगाया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात ने भी पुतिन के घर पर ड्रोन हमले की कोशिश की निंदा की है. यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले को निंदनीय कृत्य करार दिया.

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रविवार और सोमवार की मध्य रात को हुए ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ. क्योंकि ड्रोन पहले ही मार गिराए गए. लावरोव ने यूक्रेन के हमलों को कीव और उसके सहयोगियों की शांति बातचीत को कमजोर करने की कोशिश बताया.

TAGGED:

PUTIN RESIDENCE ATTACK
PM MODI CONDEMNED
PUTIN
UAE
