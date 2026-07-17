चंडीगढ़ को 6,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी LIVE - पीएम मोदी चंडीगढ़ दौरा
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Published : July 17, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 2:50 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद उन्होंने हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए. यहां पीएम ने 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश के 20 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद उन्होंने हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए. यहां पीएम ने 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश के 20 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे.