दिल्ली के लाल किले पर विस्फोट के बाद बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की . बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद . इसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला बताया.

अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, "देश विरोधी ताकतों ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया. यह एक जघन्य आतंकवादी घटना है. बैठक में लाल किला विस्फोट की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार की भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की.

भूटान दौरे से लौटत ही पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे. ल्ली धमाके के घायलों का हाल जाना. अधिकारियों और डॉक्टरों से जानकारी ली.

इधर जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही हैं. एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. एफएसएल की टीम ने विस्फोट वाली जगह से 40 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए. प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से जो डेटा रिकवर किया किया गया है. उससे इस बात का खुलास हुआ है कि उसने लाल किला इलाके की कई बार रेकी की.

फरीदबाद विस्फोटक और दिल्ल ब्लास्ट में जिन दो डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं. उनमें एक बात कॉमन है. दोनों ही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं.जांच के लिए पुलिस की एक टीम इस विश्वविद्यालय पहुंची. और कुछ लोगों से पुछताछ हुई है..

फरीदाबाद एक्सप्लोसिव और दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं. यहां भी जांच एजेंसियों की रेड मारी.एक हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.