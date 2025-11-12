ETV Bharat / Videos

पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक , दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला - PM MODI CHAIRS MEETING OF CCS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली के लाल किले पर विस्फोट के बाद बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की . बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद . इसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला बताया.

अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, "देश विरोधी ताकतों ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया. यह एक जघन्य आतंकवादी घटना है. बैठक में लाल किला विस्फोट की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार की भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की.

भूटान दौरे से लौटत ही पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे. ल्ली धमाके के घायलों का हाल जाना. अधिकारियों और डॉक्टरों से जानकारी ली.

इधर जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही हैं. एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. एफएसएल की टीम ने विस्फोट वाली जगह से 40 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए. प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से जो डेटा रिकवर किया किया गया है. उससे इस बात का खुलास हुआ है कि उसने लाल किला इलाके की कई बार रेकी की.

फरीदबाद विस्फोटक और दिल्ल ब्लास्ट में जिन दो डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं. उनमें एक बात कॉमन है. दोनों ही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं.जांच के लिए पुलिस की एक टीम इस विश्वविद्यालय पहुंची. और कुछ लोगों से पुछताछ हुई है..

फरीदाबाद एक्सप्लोसिव और दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं. यहां भी जांच एजेंसियों की रेड मारी.एक हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.

दिल्ली के लाल किले पर विस्फोट के बाद बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की . बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद . इसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला बताया.

अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, "देश विरोधी ताकतों ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट किया. यह एक जघन्य आतंकवादी घटना है. बैठक में लाल किला विस्फोट की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार की भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की.

भूटान दौरे से लौटत ही पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे. ल्ली धमाके के घायलों का हाल जाना. अधिकारियों और डॉक्टरों से जानकारी ली.

इधर जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही हैं. एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. एफएसएल की टीम ने विस्फोट वाली जगह से 40 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए. प्रारंभिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है.

एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से जो डेटा रिकवर किया किया गया है. उससे इस बात का खुलास हुआ है कि उसने लाल किला इलाके की कई बार रेकी की.

फरीदबाद विस्फोटक और दिल्ल ब्लास्ट में जिन दो डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं. उनमें एक बात कॉमन है. दोनों ही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं.जांच के लिए पुलिस की एक टीम इस विश्वविद्यालय पहुंची. और कुछ लोगों से पुछताछ हुई है..

फरीदाबाद एक्सप्लोसिव और दिल्ली ब्लास्ट के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं. यहां भी जांच एजेंसियों की रेड मारी.एक हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI BLAST PROBE
PM MODI CHAIRS MEETING OF CCS
पीएम ने की सुरक्षा मामलों पर बैठक
दिल्ली ब्लास्ट आतंकी हमला
PM MODI CHAIRS MEETING OF CCS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

massive fire after an explosion

फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 19 लोग घायल

November 12, 2025 at 10:13 PM IST
Onions bring tears to the eyes of farmers!

प्याज ने किसानों के निकाले आंसू !, 1 रूपये प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर

November 12, 2025 at 10:02 PM IST
BJP WORKER ORDER LADDUS

बंपर जीत की उम्मीद लगाए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, मतगणना से पहले पटना में 501 किलो लड्डू बनाने का दिया ऑर्डर

November 12, 2025 at 9:50 PM IST
United States Venezuela

कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका-वेनेजुएला का टकराव बढ़ा

November 12, 2025 at 9:32 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.