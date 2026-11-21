वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर वैशाली के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं. गंगा नदी पर बने 9.76 किमी लंबे छह लेन वाले 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन करने के साथ-साथ 100 पीएम-ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे. पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे हैं. एक लाख से अधिक लोगों की क्षमता वाले इस भव्य सभास्थल से प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन सुने.