प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया गया है. यह पीएम मोदी को मिला 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है. यह सम्मान नॉर्वे के हितों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है. इससे पहले स्वीडन ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ से सम्मानित किया था. पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर नॉर्वे पहुंचे हैं, जो पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है. दौरे के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच समुद्री सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक सहयोग और विकास साझेदारी पर सहमति बनी. पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और शांति बहाली के प्रयास जरूरी हैं.