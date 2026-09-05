पीएम मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में हुए शामिल, कार्यक्रम में पहुंचने के लिए की मेट्रो की सवारी

पीएम मोदी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शिकरत की. उन्होंने दीप जलाकर शताब्दी समारोह की शुरुआत की. इस मौके पर वहां पीएम को सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम ने मेट्रो पर सवार होकर कॉलेज पहुंचे. मेट्रो में उन्होंने बच्चों से बात की और उनसे हाथ मिलाया. प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अलग-अलग मौकों पर दिल्ली मेट्रो की सवारी की. कई बार आम यात्रियों के बीच बैठकर उनसे बातचीत भी की. सितंबर 2023 तक मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक, इससे पहले पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो में 12 बार सफर कर चुके हैं.

पीएम मोदी की दिल्ली मेट्रो यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल 2015 से हुई. वह धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से द्वारका की ओर गए थे. सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्होंने मेट्रो से जाना चुना था. उस साल उन्होंने कई बार मेट्रो से यात्रा की.