ETV Bharat / Videos

स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी, 33 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक दौरा - PM MODI ARRIVES SLOVAKIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
PM MODI ARRIVES SLOVAKIA HISTORIC VISIT INDIA SLOVAKIA RELATIONS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के दौरे के दूसरे चरण में ब्रैटिस्लावा पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है. इस दौरान पीएम मोदी पीटर पेलेग्रिनी और रॉबर्ट फ़िकोसे मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. यह दौरा भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस में आयोजित G7 समिट 2026 और टेक्नोलॉजी इवेंट वीवाटेक में भी हिस्सा लेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के दौरे के दूसरे चरण में ब्रैटिस्लावा पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है. इस दौरान पीएम मोदी पीटर पेलेग्रिनी और रॉबर्ट फ़िकोसे मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. यह दौरा भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस में आयोजित G7 समिट 2026 और टेक्नोलॉजी इवेंट वीवाटेक में भी हिस्सा लेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA SLOVAKIA RELATIONS
SLOVAKIA VISIT
ROBERT FICO
G7 SUMMI
PM MODI ARRIVES SLOVAKIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

RAUSHAN ANAND BAIL IN KHAN SIR CASE

खान सर कोचिंग विवाद में बड़ा मोड़... रौशन आनंद को मिली जमानत, कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी नसीहत

June 15, 2026 at 2:46 PM IST
हजारों श्रद्धालुओं ने घाटों पर लगाई पवित्र डुबकी

सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी तटों पर आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने घाटों पर लगाई पवित्र डुबकी

June 15, 2026 at 2:42 PM IST
TMC REBEL MPS MERGER ANNOUNCEMENT

ममता बनर्जी को बड़ा झटका? TMC के बागी सांसदों ने किया विलय का ऐलान, चुनाव चिन्ह पर भी ठोका दावा

June 15, 2026 at 1:52 PM IST
रामेश्वरम में आस्था का सैलाब

तमिलनाडु: रामेश्वरम में आस्था का सैलाब, अमावस्या पर प्रार्थनाएं और विशेष अनुष्ठान

June 14, 2026 at 11:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.