प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो देशों के दौरे के दूसरे चरण में ब्रैटिस्लावा पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है. इस दौरान पीएम मोदी पीटर पेलेग्रिनी और रॉबर्ट फ़िकोसे मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. यह दौरा भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस में आयोजित G7 समिट 2026 और टेक्नोलॉजी इवेंट वीवाटेक में भी हिस्सा लेंगे.