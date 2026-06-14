प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस पहुंचे. जिससे उनकी फ्रांस यात्रा शुरू हुई. इस यात्रा में एवियन और पेरिस में भी कार्यक्रम होंगे. इसका मकसद भारत की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को और गहरा करना है. फ्रांस के नीस में भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यक्रम के अनुसार आज वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ अहम बैठक करेंगे. इस दौरे के दौरान उनका फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों से मिलने और भारत इनोवेट्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने का प्लान है. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'नीस पहुँच गया हूँ. नीस के अलावा, इस फ्रांस दौरे में एवियन और पेरिस में प्रोग्राम शामिल हैं. बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट होंगे. इनका मकसद मुख्य डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भारत की दोस्ती को बेहतर बनाना होगा.'