पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से देश में पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने कहा कि देश चुनौतियों का सख्ती मुकाबला कर रहा है. यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट का असर आम लोगों पर ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में विपक्षी दलों से अफवाह नहीं फैलाने और इस पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है. पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए सभी लोगों से मिलकर काम करने की अपील की है.

फिलहाल पूरी दुनिया के साथ साथ भारत जिस संकट का सामना कर रहा है.. उसका पीएम मोदी ने मिलकर सामना करने की अपील की है.