देशवासियों से पीएम मोदी की अपील, कहा, मिलकर चुनौतियों का करें सामना - PM MODI APPEALS TO THE COUNTRYMEN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 28, 2026 at 6:29 PM IST
पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से देश में पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने कहा कि देश चुनौतियों का सख्ती मुकाबला कर रहा है. यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट का असर आम लोगों पर ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में विपक्षी दलों से अफवाह नहीं फैलाने और इस पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है. पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए सभी लोगों से मिलकर काम करने की अपील की है.
फिलहाल पूरी दुनिया के साथ साथ भारत जिस संकट का सामना कर रहा है.. उसका पीएम मोदी ने मिलकर सामना करने की अपील की है.
पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से देश में पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने कहा कि देश चुनौतियों का सख्ती मुकाबला कर रहा है. यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट का असर आम लोगों पर ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है. पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में विपक्षी दलों से अफवाह नहीं फैलाने और इस पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है. पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए सभी लोगों से मिलकर काम करने की अपील की है.
फिलहाल पूरी दुनिया के साथ साथ भारत जिस संकट का सामना कर रहा है.. उसका पीएम मोदी ने मिलकर सामना करने की अपील की है.