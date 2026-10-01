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पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत, आपसी सहयोग, ग्लोबल शांति और सुरक्षा चर्चा

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पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 12:57 PM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. दोनों ने व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने X पर लिखा कि हम अपनी व्यापक ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए.

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस साल की ये चौथी बातचीत है, जो फोन पर हुई है. इससे पहले दोनों के बीच 2 फरवरी, 24 मार्च और 14 अप्रैल को फोन पर बातचीत हुई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पीएम मोदी ने 14-15 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाली जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं. इस दौरान वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. दोनों ने व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने X पर लिखा कि हम अपनी व्यापक ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए.

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस साल की ये चौथी बातचीत है, जो फोन पर हुई है. इससे पहले दोनों के बीच 2 फरवरी, 24 मार्च और 14 अप्रैल को फोन पर बातचीत हुई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. पीएम मोदी ने 14-15 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाली जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं. इस दौरान वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं. 

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