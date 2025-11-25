ETV Bharat / Videos

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, पीएम मोदी और RSS चीफ मोहन भागवत ने फहराई ध्वज - DHARMA FLAG HOISTED ON RAM TEMPLE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 9:14 PM IST

1 Min Read
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई. इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं.

इस धर्म ध्वजा में तीन प्रतीक हैं- ऊँ, सूर्य और कोविदार वृक्ष.. ये सनातन धर्म की परंपरा के आध्यात्मिक मूल्यों को दिखाते हैं.. ऐसी मान्यता है कि ऋषि कश्यप ने मंदार और पारिजात वृक्षों को हाइब्रिड कर कोविदार वृक्ष का निर्माण किया.. ये दुनिया का पहला हाइब्रिड वृक्ष माना जाता है. भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे... जबकि ऊँ सनातन चेतना की ध्वनि है. भगवान राम और माता सीता की विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त पर ये ध्वज फहराई गई..

इस अवसर पर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भगवान राम की प्रतिमा और धर्म ध्वजा का प्रतीक भेंट किया गया..

ध्वारोहण कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्रथम तल पर बने राम दरबार के दर्शन किए. उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भ गृह में जाकर भगवान राम की पूजा अर्चना और आरती की. साथ ही, माता अन्नपूर्णा मंदिर में जाकर प्रार्थना की.  

