इजरायली संसद में पीएम मोदी का संबोधन LIVE - PM MODI
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 25, 2026 at 9:35 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 9:41 PM IST
पीएम नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं. यहां के इजरायली संसद को वो संबोधित कर रहे हैं. इजराइली संसद में 'मोदी-मोदी' के नारे गूंजे है. इससे पहले इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने संसद को संबोधित किया. नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान भारतीय नेता बताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं. उनके स्वागत के लिए इजरायली पीएम एयरपोर्ट पहुंचे थे. वहां पर उन्होंने पीएम मोदी का शानदार वेलकम किया था. उसके बाद अब इजरायली संसद में पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं. पीएम ने शालोम बोलकर अपने संबोधन की शुरुआत की है.
