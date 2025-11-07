ETV Bharat / Videos

औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते पीएम मोदी - PM MODI IN BIHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है. पीएम मोदी औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. विपक्ष पर वार कर रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं. कल भी पीएम काफी आक्रामक थे. उन्होंने लालू राज की याद दिलायी थी. कहा था कि अगर वे लोग फिर से सत्ता में आएंगे तो जंगलराज की वापसी होगी. 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे. इसको लेकर सभी पार्टियां लगातार जनसभा कर रही है. बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. 

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है. पीएम मोदी औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. विपक्ष पर वार कर रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं. कल भी पीएम काफी आक्रामक थे. उन्होंने लालू राज की याद दिलायी थी. कहा था कि अगर वे लोग फिर से सत्ता में आएंगे तो जंगलराज की वापसी होगी. 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे. इसको लेकर सभी पार्टियां लगातार जनसभा कर रही है. बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN AURANGABAD
औरंगाबाद में पीएम मोदी
PM MODI IN BIHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Bihar Election 2025

कैसा रहा पहला चरण का मतदान? ETV Bharat के साथ जानें दिनभर का हाल

November 6, 2025 at 6:00 PM IST
Bihar Elections 2025

एक ओर वोटिंग दूसरी ओर पीएम मोदी की जनसभा, भागलपुर से LIVE

November 6, 2025 at 1:44 PM IST
अररिया में पीएम मोदी

पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में पीएम मोदी की जनसभा

November 6, 2025 at 11:57 AM IST
BIHAR ELECTION 2025

सिवान की 8 विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट, 2020 में 6 पर जीता था महागठबंधन

November 4, 2025 at 1:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.