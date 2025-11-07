बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है. पीएम मोदी औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. विपक्ष पर वार कर रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं. कल भी पीएम काफी आक्रामक थे. उन्होंने लालू राज की याद दिलायी थी. कहा था कि अगर वे लोग फिर से सत्ता में आएंगे तो जंगलराज की वापसी होगी. 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे. इसको लेकर सभी पार्टियां लगातार जनसभा कर रही है. बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जनसभा को संबोधित कर रहे हैं.