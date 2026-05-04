पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता समारोह में पहुंचे हैं. पीएम मोदी धोती-कुर्ता में समारोह में पहुंचे और मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि "बंगाल में हम जनता की शक्ति से जीते हैं. गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल खिल गया है. ये जीत में बंगाल के लिए नया सूर्योदय है." बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत दर्ज की है, जबकि असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है.