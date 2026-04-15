नई दिल्ली: स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मेडिसिन के क्षेत्र में भारत तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन यानी आईएसएसईएम ने इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी आईएफएसएम के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया. इस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने अकादमिक पार्टनर के रूप में अहम भूमिका निभाई, जहां मुख्य फोकस रहा—पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी मरीज को केंद्र में रखकर इलाज को और प्रभावी बनाना. इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में डायरेक्टर प्रोफेसर कविता शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी तन्वी खन्ना गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुईं. कार्यक्रम की शुरुआत स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर दीपक जोशी के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है—जहां इलाज सिर्फ चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज की पूरी रिकवरी, दोबारा चोट से बचाव और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य बन गया है.