ETV Bharat / Videos

खिलाड़ियों की वापसी अब होगी सुरक्षित, स्पोर्ट्स मेडिसिन में बड़ा बदलाव - MAJOR CHANGES IN SPORTS MEDICINE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
स्पोर्ट्स मेडिसिन में बड़ा बदलाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मेडिसिन के क्षेत्र में भारत तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन यानी आईएसएसईएम ने इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी आईएफएसएम के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया. इस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने अकादमिक पार्टनर के रूप में अहम भूमिका निभाई, जहां मुख्य फोकस रहा—पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी मरीज को केंद्र में रखकर इलाज को और प्रभावी बनाना. इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में डायरेक्टर प्रोफेसर कविता शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी तन्वी खन्ना गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुईं. कार्यक्रम की शुरुआत स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर दीपक जोशी के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है—जहां इलाज सिर्फ चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज की पूरी रिकवरी, दोबारा चोट से बचाव और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य बन गया है. 

नई दिल्ली: स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मेडिसिन के क्षेत्र में भारत तेजी से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, इंडियन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन यानी आईएसएसईएम ने इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी आईएफएसएम के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया. इस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने अकादमिक पार्टनर के रूप में अहम भूमिका निभाई, जहां मुख्य फोकस रहा—पेशेंट सेंटर्ड केयर, यानी मरीज को केंद्र में रखकर इलाज को और प्रभावी बनाना. इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में डायरेक्टर प्रोफेसर कविता शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी तन्वी खन्ना गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुईं. कार्यक्रम की शुरुआत स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर दीपक जोशी के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है—जहां इलाज सिर्फ चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज की पूरी रिकवरी, दोबारा चोट से बचाव और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य बन गया है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTS MEDICINE
PLAYERS RETURN WILL NOW BE SAFE
MAJOR SHIFT IN SPORTS MEDICINE
CHANGES IN PLAYERS SAFETY
MAJOR CHANGES IN SPORTS MEDICINE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष आयोजन

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को श्रद्धांजलि, कई दिग्गजों ने कुछ ऐसे किया याद

April 15, 2026 at 10:22 AM IST
शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद

ईरान युद्ध और सीज़फायर पर शिया धर्मगुरु कल्वे जव्वाद ने दिया बड़ा बयान, सुनिए क्या कहा

April 9, 2026 at 11:59 AM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई सुपुर्द-ए-ख़ाक

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई सुपुर्द-ए-ख़ाक, अंतिम यात्रा में पहुंचे कई बड़े नेता, जानिए क्या कहा ?

April 8, 2026 at 9:28 PM IST
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की गौ संरक्षण की अपील

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील

April 6, 2026 at 4:19 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.