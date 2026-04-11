आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में सजी संगीत की एक शाम उस वक्त भावुक और यादगार बन गई. जब मशहूर प्ले बैक सिंगर पी. सुशीला ने दिवंगत रामोजी राव को याद किया. उन्होंने नम आंखों से उनके विजन और संगीत की दुनिया में उनके अभूतपूर्व योगदान को सबसे बड़ा बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि रामोजी राव एक महान इंसान थे. टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से संगीत की दुनिया में उन्होंने जो काम किया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. वे आज जहां कहीं भी हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूं. मैं आज भी ईटीवी पर खबरें, संगीत और भक्ति से जुड़े कार्यक्रम देखना कभी नहीं भूलती.

मौका था 'ए क्रिएटिव मेकर्स इन इवेंट्स' की ओर से मद्दीलापालेम के विशाखा कलाभारती ऑडिटोरियम में आयोजित पुरस्कार समारोह का. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुशीला ने रामोजी राव के संगीत प्रेम और कलाकारों को आगे बढ़ाने के उनके जज्बे को सलाम किया.