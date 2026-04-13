पार्श्व गायिका आशा भोसले: एक मधुर आवाज के पीछे छिपी पाक कला की उस्ताद - THE CULINARY MAESTRO ASHA
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Published : April 13, 2026 at 11:15 PM IST
'मेलिडी क्वीन'.. आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी. जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए आशा भोसले का जादू रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर रसोई के जायके तक फैला हुआ था. 92 साल की पार्श्व गायिका आशा भोसले... संगीत के साथ-साथ खाना बनाने की कला में भी माहिर थीं. उनके इस हुनर को लेखिका राम्या शर्मा ने अपनी किताब- "आशा भोसले: ए लाइफ इन म्यूजिक" विस्तार से लिखा है. उन्होंने खाने और मेहमानों के प्रति आशा भोसले के प्यार को बयां किया है. 'मेलिडी क्वीन' के दोस्त और उनके साथ काम करने वाले उन्हें न सिर्फ बतौर गायिका, बल्कि एक बेहतरीन मेजबान के रूप में भी याद करते हैं. फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उनकी पाक कला को याद करते हुए कहा कि रसोई में उनकी कलाकारी एक गायिका के रूप में उनकी प्रतिभा के बराबर थी.
'मेलिडी क्वीन'.. आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी. जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए आशा भोसले का जादू रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर रसोई के जायके तक फैला हुआ था. 92 साल की पार्श्व गायिका आशा भोसले... संगीत के साथ-साथ खाना बनाने की कला में भी माहिर थीं. उनके इस हुनर को लेखिका राम्या शर्मा ने अपनी किताब- "आशा भोसले: ए लाइफ इन म्यूजिक" विस्तार से लिखा है. उन्होंने खाने और मेहमानों के प्रति आशा भोसले के प्यार को बयां किया है. 'मेलिडी क्वीन' के दोस्त और उनके साथ काम करने वाले उन्हें न सिर्फ बतौर गायिका, बल्कि एक बेहतरीन मेजबान के रूप में भी याद करते हैं. फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उनकी पाक कला को याद करते हुए कहा कि रसोई में उनकी कलाकारी एक गायिका के रूप में उनकी प्रतिभा के बराबर थी.