ETV Bharat / Videos

पार्श्व गायिका आशा भोसले: एक मधुर आवाज के पीछे छिपी पाक कला की उस्ताद - THE CULINARY MAESTRO ASHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
एक मधुर आवाज के पीछे छिपी पाक कला की उस्ताद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 11:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

'मेलिडी क्वीन'.. आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी. जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए आशा भोसले का जादू रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर रसोई के जायके तक फैला हुआ था. 92 साल की पार्श्व गायिका आशा भोसले... संगीत के साथ-साथ खाना बनाने की कला में भी माहिर थीं. उनके इस हुनर को लेखिका राम्या शर्मा ने अपनी किताब- "आशा भोसले: ए लाइफ इन म्यूजिक" विस्तार से लिखा है. उन्होंने खाने और मेहमानों के प्रति आशा भोसले के प्यार को बयां किया है. 'मेलिडी क्वीन' के दोस्त और उनके साथ काम करने वाले उन्हें न सिर्फ बतौर गायिका, बल्कि एक बेहतरीन मेजबान के रूप में भी याद करते हैं. फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उनकी पाक कला को याद करते हुए कहा कि रसोई में उनकी कलाकारी एक गायिका के रूप में उनकी प्रतिभा के बराबर थी. 

'मेलिडी क्वीन'.. आशा भोसले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मधुर आवाज कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी. जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए आशा भोसले का जादू रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर रसोई के जायके तक फैला हुआ था. 92 साल की पार्श्व गायिका आशा भोसले... संगीत के साथ-साथ खाना बनाने की कला में भी माहिर थीं. उनके इस हुनर को लेखिका राम्या शर्मा ने अपनी किताब- "आशा भोसले: ए लाइफ इन म्यूजिक" विस्तार से लिखा है. उन्होंने खाने और मेहमानों के प्रति आशा भोसले के प्यार को बयां किया है. 'मेलिडी क्वीन' के दोस्त और उनके साथ काम करने वाले उन्हें न सिर्फ बतौर गायिका, बल्कि एक बेहतरीन मेजबान के रूप में भी याद करते हैं. फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने उनकी पाक कला को याद करते हुए कहा कि रसोई में उनकी कलाकारी एक गायिका के रूप में उनकी प्रतिभा के बराबर थी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

THE CULINARY MAESTRO ASHA
पार्श्व गायिका आशा भोसले
पाक कला की उस्ताद आशा
मेलोडी क्वीन
THE CULINARY MAESTRO ASHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

गायत्री को शिव की पेंटिंग से मिली पहचान

गायत्री को शिव की पेंटिंग से मिली पहचान, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम

April 13, 2026 at 11:09 PM IST
बेटे ने दी दिग्गज गायिका को मुखाग्नि

पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी दिग्गज गायिका को मुखाग्नि, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

April 13, 2026 at 11:07 PM IST
अमित शाह का ममता सरकार पर हमला

बीरभूम में अमित शाह का ममता सरकार पर हमला: गुंडाराज चलाने और भ्रष्टाचार करने का आरोप

April 13, 2026 at 11:07 PM IST
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत, विकास और शांति के नए युग की शुरुआत

April 13, 2026 at 11:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.