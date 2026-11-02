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अमेरिका के फ्लोरिडा में बड़ा हादसा: प्लेन क्रैश में नौ लोगों की मौत

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फ्लोरिडा में प्लेन क्रैश में नौ लोगों की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2026 at 3:15 PM IST

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अमेरिका के फ्लोरिडा में एक निजी जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार नौ लोगों की मौत हो गई. मामला फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी का है. विमान में बड़ी तेजी से जमीन पर आग गिरा और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते वह आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया. इमरजेंसी क्रू को आसपास की सड़कों को बंद करना पड़ा. लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया.  

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन उस प्राइवेट जेट में नौ लोग सवार थे. ये विमान टेक्सास के ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकला था और बहामास के नॉर्थ एल्युथेरा एयरपोर्ट जा रहा था. ऑस्टिन से निकलने के बाद लर्नजेट शुरू में 41 हजार फीट की ऊंचाई तक गगया. फिर ये फ़्लोरिडा के पास नीचे उतरने लगा. उसी वक्त ये हादसा हुआ. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इसकी जांच की बात कही है.

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक निजी जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार नौ लोगों की मौत हो गई. मामला फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी का है. विमान में बड़ी तेजी से जमीन पर आग गिरा और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते वह आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया. इमरजेंसी क्रू को आसपास की सड़कों को बंद करना पड़ा. लोगों को वहां से दूर रहने को कहा गया.  

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन उस प्राइवेट जेट में नौ लोग सवार थे. ये विमान टेक्सास के ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकला था और बहामास के नॉर्थ एल्युथेरा एयरपोर्ट जा रहा था. ऑस्टिन से निकलने के बाद लर्नजेट शुरू में 41 हजार फीट की ऊंचाई तक गगया. फिर ये फ़्लोरिडा के पास नीचे उतरने लगा. उसी वक्त ये हादसा हुआ. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इसकी जांच की बात कही है.

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फ्लोरिया में प्लेन क्रैश
अमेरिका में प्लेन क्रैश
बीच काउंटी में विमान हादसा
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन
PLANE CRASHES IN FLORIDA

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