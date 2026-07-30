तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट शमशाबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम में फंस गई. तेज आंधी और बारिश के कारण विमान को शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने की मंजूरी नहीं मिली. लैंडिंग के दौरान पायलट ने दोबारा विमान का टेक ऑफ कराया और फिर करीब 20 मिनट तक विमान हवा में चक्कर लगाता रहा. फिर बड़ी मुश्किल से विमान की लैंडिंग हो पाई.

सोमवार दोपहर दिल्ली पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी ने उसी शाम पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से रखी गई रिव्यू मीटिंग में हिस्सा लिया. मंगलवार सुबह उन्होंने पार्टी के कई नेताओं, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के सांसदों से बातचीत की. फिर, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह से मिले. बुधवार शाम जब वो हैदराबाद लौट रहे थे, तभी ये स्थिति पैदा हो गई. प्लेन में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 229 यात्री सवार थे. प्लेन के सुरक्षित लैंड होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली.