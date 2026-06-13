पिनाराई विजयन का राहुल गांधी पर हमला, कहा, I.N.D.I.A. ब्लॉक को कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी - PINARAYI VIJAYAN ATTACKS RAHUL
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Published : June 13, 2026 at 8:08 PM IST
केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल नजरिया किसी भी तरह से I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को मदद मिलती है.
INDIA ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए पिनाराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम गठबंधन की एकता पर असर डालेंगे. दरअसल, राहुल गांधी ने कहा कि केरल में चल रही जबरदस्त पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से वह पिनाराई विजयन को गले नहीं लगाएंगे. इस पर विजयन ने कहा कि राहुल की मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है और राहुल का यह रवैया उन्हें बीजेपी का मददगार बना रहा है.
विजयन ने कहा कि राहुल के इसी नजरिए की वजह से I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुंचा है और अलायंस आज एक खास स्टेज पर पहुंच गया है.
केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल नजरिया किसी भी तरह से I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को मदद मिलती है.
INDIA ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए पिनाराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम गठबंधन की एकता पर असर डालेंगे. दरअसल, राहुल गांधी ने कहा कि केरल में चल रही जबरदस्त पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से वह पिनाराई विजयन को गले नहीं लगाएंगे. इस पर विजयन ने कहा कि राहुल की मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है और राहुल का यह रवैया उन्हें बीजेपी का मददगार बना रहा है.
विजयन ने कहा कि राहुल के इसी नजरिए की वजह से I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुंचा है और अलायंस आज एक खास स्टेज पर पहुंच गया है.