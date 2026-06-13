ETV Bharat / Videos

पिनाराई विजयन का राहुल गांधी पर हमला, कहा, I.N.D.I.A. ब्लॉक को कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी - PINARAYI VIJAYAN ATTACKS RAHUL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पिनाराई विजयन का राहुल गांधी पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 8:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल नजरिया किसी भी तरह से I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को मदद मिलती है.

INDIA ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए पिनाराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम गठबंधन की एकता पर असर डालेंगे. दरअसल, राहुल गांधी ने कहा कि केरल में चल रही जबरदस्त पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से वह पिनाराई विजयन को गले नहीं लगाएंगे. इस पर विजयन ने कहा कि राहुल की मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है और राहुल का यह रवैया उन्हें बीजेपी का मददगार बना रहा है.  

विजयन ने कहा कि राहुल के इसी नजरिए की वजह से I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुंचा है और अलायंस आज एक खास स्टेज पर पहुंच गया है.

केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल नजरिया किसी भी तरह से I.N.D.I.A. ब्लॉक को मजबूत नहीं करता, बल्कि उसे कमजोर करता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी को मदद मिलती है.

INDIA ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए पिनाराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप के ऐसे कदम गठबंधन की एकता पर असर डालेंगे. दरअसल, राहुल गांधी ने कहा कि केरल में चल रही जबरदस्त पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से वह पिनाराई विजयन को गले नहीं लगाएंगे. इस पर विजयन ने कहा कि राहुल की मोदी को गले लगाते हुए तस्वीर देखी है और राहुल का यह रवैया उन्हें बीजेपी का मददगार बना रहा है.  

विजयन ने कहा कि राहुल के इसी नजरिए की वजह से I.N.D.I.A. ब्लॉक आज इस संकट में पहुंचा है और अलायंस आज एक खास स्टेज पर पहुंच गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN
RAHUL GANDHI
INDIA BLOCK
पिनाराई विजयन
PINARAYI VIJAYAN ATTACKS RAHUL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

PoK Protest Death Toll Reaches 46

PoK में बेकाबू हुआ आंदोलन… 46 प्रदर्शनकारियों की मौत, 1100 से ज्यादा गिरफ्तार

June 13, 2026 at 7:51 PM IST
Prime Minister Narendra Modi Europe Tour

PM मोदी का मिशन यूरोप शुरू… फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 समिट में भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन

June 13, 2026 at 6:08 PM IST
Why AN-32 Is Called IAF Workhorse

40 साल से वायुसेना की ताकत AN-32… जानिए क्यों इसे भारतीय वायुसेना का ‘वर्कहॉर्स’ कहा जाता है

June 13, 2026 at 6:01 PM IST
DALE STEYN ON VAIBHAV SURYAVANSHI

वैभव सूर्यवंशी पर डेल स्टेन का बड़ा बयान… बोले- सचिन और विराट से भी आगे जा सकते हैं

June 13, 2026 at 5:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.