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पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही सियासत तेज… विपक्ष बोला- जनता पर महंगाई की मार - PETROL PRICE HIKE

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पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही सियासत तेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 2:30 PM IST

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देश में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 3 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम करीब 2 रुपये बढ़ा दिए हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  ने इसे “मोदी की वसूली” बताते हुए केंद्र सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया. वहीं डेरेक ओ ब्रायन और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार को घेरा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिसकी बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और तेल सप्लाई को लेकर चिंता है. केंद्र सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

देश में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 3 रुपये प्रति लीटर और CNG के दाम करीब 2 रुपये बढ़ा दिए हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  ने इसे “मोदी की वसूली” बताते हुए केंद्र सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया. वहीं डेरेक ओ ब्रायन और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार को घेरा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिसकी बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और तेल सप्लाई को लेकर चिंता है. केंद्र सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

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