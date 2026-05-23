भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों के भीतर तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है. सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में करीब 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है. इसके साथ ही CNG के दाम भी बढ़ाए गए हैं. नई दिल्ली में पेट्रोल अब 99.51 रुपये और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 108 रुपये के पार चला गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर भारतीय बाजार पर दिख रहा है. बढ़ती ईंधन कीमतों से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं.