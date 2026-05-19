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भारत में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम…इंटरनेशनल मार्केट में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट संकट का असर - PETROL PRICE HIKE

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IMPACT OF HORMUZ STRAIT TENSION ON FUEL PRICES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 5:30 PM IST

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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार दिनों के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार से नए रेट लागू कर दिए हैं, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल करीब 91 पैसे तक महंगे हो गए हैं. इससे पहले 15 मई को भी ईंधन के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव, अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिर स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत बड़े शहरों में ईंधन के दाम बढ़ने से आम आदमी की चिंता बढ़ गई है और महंगाई पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार दिनों के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार से नए रेट लागू कर दिए हैं, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल करीब 91 पैसे तक महंगे हो गए हैं. इससे पहले 15 मई को भी ईंधन के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव, अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट में अस्थिर स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत बड़े शहरों में ईंधन के दाम बढ़ने से आम आदमी की चिंता बढ़ गई है और महंगाई पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

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