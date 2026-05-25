भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है. सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं.नई दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. इससे पहले भी 15 और 23 मई को कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी. विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक तनाव, होर्मुज स्ट्रेट संकट और सप्लाई बाधाओं के कारण ईंधन बाजार प्रभावित हुआ है. हालांकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिलहाल दो सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंची हैं, फिर भी आम जनता पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.