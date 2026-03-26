पश्चिम एशिया में तनाव के बीच देश में उपभोक्ताओं को झटका देने वाली खबर सामने आयी है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है. मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है. 28 फरवरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 फीसदी की बढोतरी हुई है, इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, हालांकि देश की तेल कंपनियां भारी दबाव में हैं.

देश में कुल एक लाख दो हजार 75 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें 6 हजार 967 पंपों का संचालन नायरा एनर्जी करती है. जबकि, जियो-बीपी के पास 2 हजार 185 पेट्रोल पंप हैं. वहीं, देश के 90 फीसदी यानी 92, 923 पेट्रोल पंपों का संचालन सरकारी फ्यूल कंपनियां करती हैं. जिन्होंने अभी तक कीमतों को फ्रीज कर रखा है.

मौजूदा संकट के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है. जिसके चलते देश भर के पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. सरकार बार-बार लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील कर रही है.