ETV Bharat / Videos

ईरान युद्ध के बीच बड़ा झटका, पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ महंगा - PETROL BECOMES COSTLIER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान युद्ध के बीच बड़ा झटका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच देश में उपभोक्ताओं को झटका देने वाली खबर सामने आयी है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है. मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है. 28 फरवरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 फीसदी की बढोतरी हुई है, इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, हालांकि देश की तेल कंपनियां भारी दबाव में हैं.  

देश में कुल एक लाख दो हजार 75 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें 6 हजार 967 पंपों का संचालन नायरा एनर्जी करती है. जबकि, जियो-बीपी के पास 2 हजार 185 पेट्रोल पंप हैं. वहीं, देश के 90 फीसदी यानी 92, 923 पेट्रोल पंपों का संचालन सरकारी फ्यूल कंपनियां करती हैं. जिन्होंने अभी तक कीमतों को फ्रीज कर रखा है.  

मौजूदा संकट के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है. जिसके चलते देश भर के पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. सरकार बार-बार लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील कर रही है.  

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच देश में उपभोक्ताओं को झटका देने वाली खबर सामने आयी है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है. मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है. 28 फरवरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 50 फीसदी की बढोतरी हुई है, इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, हालांकि देश की तेल कंपनियां भारी दबाव में हैं.  

देश में कुल एक लाख दो हजार 75 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें 6 हजार 967 पंपों का संचालन नायरा एनर्जी करती है. जबकि, जियो-बीपी के पास 2 हजार 185 पेट्रोल पंप हैं. वहीं, देश के 90 फीसदी यानी 92, 923 पेट्रोल पंपों का संचालन सरकारी फ्यूल कंपनियां करती हैं. जिन्होंने अभी तक कीमतों को फ्रीज कर रखा है.  

मौजूदा संकट के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है. जिसके चलते देश भर के पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं. सरकार बार-बार लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील कर रही है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

PETROL BECOMES COSTLIER
ईरान युद्ध के बीच बड़ा झटका
पेट्रोल और डीजल महंगा
ईरान पर हमला
PETROL BECOMES COSTLIER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य

बिहार के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश

March 26, 2026 at 5:06 PM IST
सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार

सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार, गंगाराम अस्पताल से आया अपडेट

March 26, 2026 at 4:39 PM IST
13 की जिंदा जलकर मौत

आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा: बस-ट्रक टक्कर के बाद आग, 13 की जिंदा जलकर मौत

March 26, 2026 at 2:19 PM IST
ईरान ने अब्राहम लिंकन को बनाया निशाना

ईरान ने क्रूज मिसाइलों से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को बनाया निशाना

March 25, 2026 at 11:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.